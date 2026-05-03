映画『プラダを着た悪魔』シリーズで知られる俳優のエミリー・ブラントとスタンリー・トゥッチが、米ロサンゼルス・ハリウッドの「ウォーク・オブ・フェイム」に殿堂入りを果たし、現地時間4月30日に記念セレモニーが開催された。【画像】ドウェイン・ジョンソン、ロバート・ダウニー・Jr.、マット・デイモンら6ショット2人はエンターテインメント界への多大な功績が評価され、2841個目、2842個目の星として名前が刻まれた。当