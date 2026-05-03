女優でモデル、そしてキックボクサーでもある宮原華音（30）が3日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“アングラー”ショットを披露した。「久しぶりに釣り堀行った」とキャップ、フリース、デニム、スニーカー姿で、竿を出しているショットをアップ。続いて「釣果気になってる人多かったので友達と合わせてだけど7匹釣れました1人20匹まで持ち帰れるプランだったから悔しい笑」と、釣った魚の写真も投稿し