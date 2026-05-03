琉球新報社（那覇市）の男性記者（４０歳代）が、沖縄県内に本部を置く指定暴力団旭琉会の糸数真会長の告別式に参列し、香典を渡していたことが２日、同社への取材でわかった。記者は「取材目的だった」と話しているという。糸数会長は４月１９日に自宅兼事務所で起きた火災で死亡した。同社によると、式は同県沖縄市で同２５日に営まれ、記者は個人名で参列。２０００円の香典を出し、香典返しを受け取った。現場で目撃した別