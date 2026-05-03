4月28日、東京都内の路上で約２キロの金塊が奪われる事件が起きました。近年、安全資産として注目され価格が高騰している金ですが、日本への密輸事件も増えています。「news LOG」は、密輸の「運び屋」として摘発された男性を直撃、事件の背景を追うため香港で取材しました。（詳しくは動画でご覧ください／5月2日放送『追跡取材 news LOG』より）