◇MLB ブルージェイズ11-4ツインズ(日本時間3日、ターゲット・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が6回に2試合連続の本塁打となる8号ソロを放ち、チームの勝利に貢献しましたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。前日には2打席連発となる1試合2本塁打を記録した岡本選手は、この試合でも打線は止まりません。2点を追う6回には、インコース低めのボールをとらえると、左中間へ飛距離453フィート＝約138メートルの特大の一発