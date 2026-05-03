食卓に可愛らしさを添える 今回の「マカロニおつまみ」は、食卓の一角にお花が咲くような、可愛らしい逸品ばかり！ マカロニのみで作れるものと、野菜と組み合わせる2パターンをご用意しました。 人気の味わいで間違いなし日本酒と合わせたくなる逸品カリポリ食感が止まらないさまざまな旨味が凝縮！小腹も満たされる存在感多彩なバリエが楽しい！ マカロニを使って、こんなにも多彩なおつまみを用意できます。ふとお酒を飲みた