日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が３日に放送され、長嶋一茂が過去の苦い経験の“詳細”を明らかにした。同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「詰め放題」のゲンバとして、まずは神奈川・川崎市の冷凍食品専門店を訪れた。そこで