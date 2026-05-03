「news every.」のスペシャルメッセンジャー・羽生結弦さんが、毎年3月、東日本大震災の被災地・宮城県で行うアイスショー。今年は、東北の小学生から大学生が参加する東北ユースオーケストラと共演。震災から15年、それぞれの思いとは──◇東日本大震災から15年となった ことし3月。 羽生結弦さん「頑張ります。緊張していますが全力を尽くさせていただきます。よろしくお願いします」 オリンピック金メダリスト・羽生結