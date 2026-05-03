昨年３月にＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサーが３日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。不審な車に後をつけられた恐怖体験を明かした。番組ではゴールデンウイークに増える“空き巣”被害について取り上げた。自宅の防犯対策やストーカーなどの不審者対策の専門家をスタジオに招いてレクチャーを受けた。中川アナは「私は生放送後とかにタクシーで家に帰ろうとしたときに、黒い車が後ろから追いかけてきたことが