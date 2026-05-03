お笑いトリオ・グランジの大とタレント・椿鬼奴の夫婦が３日、結婚記念日を迎えた。大がＳＮＳに新規投稿し、「スピード離婚確定とか言われてましたけど、どうにか仲良くやってくれました」と円満報告。「椿さんには感謝です。ありがとうございます。これからもよろしゅう御頼み申し上げます」と感謝をつづって、「＃パチパチ夫婦」「＃ギャンブル夫婦」と添えた。愛妻へ向けたメッセージには、ＳＮＳで感動と共感の声が続々