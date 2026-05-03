SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が3日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス風セットアップのナイトショットを公開した。「MISTREASSの新作セットアップ今の気分とぴったりお団子ヘアも最近の気分」などとつづり、白のドレス風セットアップのナイトショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「カワイイ」「お綺麗です」「素敵です」「ほら〜かわいい〜」「めちゃ可愛い過ぎる！」「綺麗で素