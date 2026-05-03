元プロボクサーのお笑いトリオ、ロバート山本博（47）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前10時54分）に生出演。2日、行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチのリング上で公式インスペクターをしていたことを語った。2日、東京ドームで実施された王者井上尚弥（33＝大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）とのビッグマッチの話題に。爆笑問題田中裕二から「山本くんも現地に