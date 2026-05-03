オズワルド伊藤俊介（36）は3日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク.」（日曜午前7時）に生出演。混迷するイラン情勢の長期化で、食料品など生活必需品の値上げが続く中、自身が「1万円になっても買う」品物を激白した。番組では、原材料費や物流費の高騰に加え、石油関連製品であるナフサ素材を原料とした容器や包装、フィルムの値上げもあり、食品の価格値上げにつながっているとして、食パンや納豆など