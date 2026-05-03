みなとみらい線新高島駅から徒歩3分、JR横浜駅から徒歩10分の場所に位置する、横浜アンパンマンこどもミュージアム。1階フロアは、入場料無料で誰でも気軽に遊べることを知っていますか？SNSには実際に利用した人たちの声が上がっており、「公園に行く感覚で行けるのでありがたい」「めちゃくちゃ使い勝手良かった...！」「無料エリアだけでも超楽しい！」「大人でも楽しめました！」と絶賛されています。チケットいらずで満喫でき