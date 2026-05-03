ちくわチンジャオ【画像で見る】肉じゃなくても大満足！「ちくわチンジャオ」煮物や汁物に入れたり、そのまま食べてもおいしい「ちくわ」。おつまみやサブのおかずだけでなく、メインの料理でも大活躍できる食材です！今回はお肉を使わずちくわを使った、人気の中華風レシピをご紹介します！■ちくわチンジャオちくわのうまみで本家顔負けの一品にちくわならではの食感がおいしい【材料】(2人分)・ちくわ ...4本・ピーマン ...5個