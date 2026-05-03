はるさめでボリュームアップ！見た目も鮮やかな「豚こまとトマトのチャプチェ」【バリエ12品】コスパ意識！夏野菜とお手頃価格のお肉でがっつり食べごたえのあるおかず家計の味方である豚こま肉ですが、いつも同じような炒めものになりがちですよね。そこでおすすめしたいのが「チャプチェ」です。はるさめを加えることでボリュームたっぷりになり、お腹もしっかり満たされますよ。■豚こまとトマトのチャプチェトマトの程よい酸味