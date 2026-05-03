うまみ＆ピリ辛でご飯が進む！ キャベツのおかず【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかずみずみずしくて甘い春キャベツ。おいしさを堪能したいなら、さっと火を通すのがおすすめです。短時間で仕上げることで、シャキシャキした食感と甘みを存分に楽しめますよ。今回は、キャベツ＆豚肉の「黄金コンビ」の炒めものです。うまみや辛みをきかせた、ご飯が進む2品をご紹介しましょう。＊＊＊■豚