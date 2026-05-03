ブラックバーンに所属するMF森下龍矢が、2025−26シーズンにおける同クラブの年間最優秀選手に選出された。2日、クラブ公式サイトが伝えている。昨夏にブラックバーンに加入した現在29歳の森下は、今季チャンピオンシップ（イングランド2部）で37試合に出場し、4ゴール9アシストを記録。デビューシーズンながら、目覚ましい活躍を見せ、先月22日に行われた第44節のシェフィールド・ユナイテッド戦（◯3−1）では1ゴール1アシス