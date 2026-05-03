2026年5月1日、日本のプロテニスプレーヤー錦織圭が今シーズンで引退することを発表した。日本ひいてはアジアを代表するテニス選手ということで、中国のSNSでも大きな注目を集めるとともにねぎらいの言葉が寄せられている。フォロワー124万人のスポーツブロガー・克母鶏氏は、錦織本人のSNS投稿を中国語に翻訳して紹介。錦織が綴った幼い頃からの夢であった「世界の舞台に立つこと」を実現できたことへの誇り、勝利も敗北も、満員