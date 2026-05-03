女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が4日、第26話が放送される。看護指導の教師・バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上）は質問をしてみるが…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目