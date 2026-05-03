モデル・タレントのゆきぽよが、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、母・姉と「関係を解消したいと思ったこと」を明かした。【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」ゆきぽよの母と姉は「極度の暑がりで、常に部屋の温度は18度、風量パワフル」に設定。就寝時も同じで、ゆきぽよは「寒くて寝れない」と言い、「それに大きないび