4日にかけてGWで“一番荒れた”天気になる恐れ全国の天気です。前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を通過し、あすにかけて大型連休中で一番の荒れた天気となるおそれがあります。【画像で見る】5月4日は“GWで一番荒れた天気”になる恐れも…きょうは、西日本と東日本は太平洋側を中心に警報級の大雨や暴風となる所があるでしょう。北日本も次第に雨や風が強まる予想です。南西諸島も、にわか雨がある見込みです。気温は「