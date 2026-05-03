【ニューヨーク共同】米国の芸術、文学などの分野で最も権威がある米芸術文学アカデミーは3日までに、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の「金メダル」に、ハーバード大大学院デザイン研究科教授で建築家の森俊子氏を選んだと発表した。森氏は1951年、神戸市生まれ。2002〜08年同研究科の建築学科長を務めた。ニューヨークで自身の建築設計事務所を主宰し、代表作はニューヨーク・ブルックリン公共図書館やアフリ