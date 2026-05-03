３日、大阪プロレスが大阪府柏原市と包括連携協定を締結した。大阪プロレスが同協定を締結するのは大阪市北区、此花区、大正区、大阪府松原市、奈良県五條市に続き６自治体目。大阪プロレスは今後、地域の活性化、美化、防犯、教育などで柏原市を盛り上げていくことになる。同日に柏原市役所駐車場で開催された「大阪プロレス柏原まつり大会」のリング上で行われた締結式では、冨宅正浩市長と大阪プロレス・ゼウス社長が熱い