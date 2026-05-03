投入するだけでコーデが引き締まり、落ち着いた印象を狙えるのが「黒」のアイテムの魅力。「春夏に着るには重たくない……？」と気になるけれど、合わせ方やアイテム選び次第で、軽やかな着こなしも楽しめます。今回はおしゃれさんの着こなしをヒントに、黒アイテムを取り入れた軽やかなコーデをご紹介。春夏でも黒を着たい人は、ぜひ参考にしてみて。 明るめパンツで黒カーデを爽やかに 薄手の丸首カ