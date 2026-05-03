幼い頃、母からの心ない言葉に傷つき、「愛されていないのでは」と感じながら育ったA子さん。一方で、愛情深く接してくれることもある母に、戸惑いを覚えていました。大人になってから知った母の過酷な環境、そして自分自身が余裕を失ったときに見えてきた母との＜共通点＞。過去の記憶と向き合う中で、親もまた一人の人間だと気づいたとき、長年抱えていた思いが少しずつ変わっていったそうです――。 「あんたなん