2001年に発売された「メタルギアソリッド2」のPlayStation Vita向けHD移植版である「メタルギア ソリッド HD エディション」のソースコードとアセットが、ネット掲示板の4chanから漏えいしました。ソースコードをリークした人物は、「メタルギアソリッド2」をPS Vita版に移植する作業を行ったArmature Studio経由でデータを入手したと報告しています。Metal Gear Solid 2 Source Code and Assets Leaked, Possibly from Work Done