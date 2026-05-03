お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかねが、俳優の山崎育三郎との２ショットを披露し反響を呼んでいる。大沢は３日までに自身のインスタグラムを更新し「日本テレビ『おしゃれクリップ』の収録で山崎育三郎さんと」と書き出すと、「なななんと！同級生と聞いてびっくり！！」と明かし、山崎と並んだ“同学年２ショット”をアップ。「えっ！待って、リアル王子様やん！ってなりましたとても気さくな王子様でし