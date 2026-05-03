巨人の戸郷翔征投手が３日、ジャイアンツ球場で先発練習を行い、今季初先発となる４日のヤクルト戦（東京ドーム）へ意気込みを語った。キャッチボールなどで最終調整を行った右腕は「今年、遅くなりましたけどやっと１軍の登板がまわってきたので、すごい楽しみな気持ちともちろん、不安も多少ありますけど、明日は自分の投球ができれば、と思います」と意気込んだ。戸郷は今年はオープン戦３登板を防御率９・００と思うような