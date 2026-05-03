◇ベルギー1部上位プレーオフシントトロイデン2―1サンジロワーズ（2026年5月2日ベルギー・シントトロイデン）シントトロイデンのMF伊藤涼太郎（28）がホームのサンジロワーズ戦で決勝PK弾を決めて2―1の勝利に貢献した。前半12分に相手が退場で10人となりながら、数的優位を生かせない展開が続いたが、後半41分に途中出場のFW松沢海斗が左サイドで起点となって先制。後半追加タイム2分に追いつかれたが、5分後の左C