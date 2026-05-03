春は新じゃがが美味しい季節。旬の新じゃがを使って、フライパン一つで手軽に作れる”焼きポテトサラダ„を作ってみませんか？今回は、皮ごと香ばしく焼いた新じゃがに、ベーコンと半熟の目玉焼きを合わせたごちそうサラダのレシピをご紹介します。新じゃがを丸ごと楽しめる春にイチオシの一皿です。【詳細】他の記事はこちら新じゃがの焼きポテトサラダを作るのにかかる時間約25分新じゃがの焼きポテトサラダのカロリー約342