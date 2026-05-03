こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「アイシャドウを塗ると、なんだか老けて見える気がする」とお悩みではありませんか？昔は気に入っていたカラーでも、年齢を重ねると違和感を覚えるケースは珍しくありません。今回は、40代が避けるべきカラーと似合う色の選び方についてお伝えします。【詳細】他の記事はこちら老け見えしやすいカラー?濃いブラウン系ブラウンはくすみを持つ色であり、目元のくすみを強めてしまいがち。