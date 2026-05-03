25-26シーズンのベルギーリーグプレイオフ第6節シント・トロイデン対ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズの一戦が行われた。日本人選手が多く在籍するシント・トロイデンは谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介が先発。松澤海斗、畑大雅、新川志音がベンチに入った。終盤まで互いに得点が生まれない膠着状態の中で、スコアを動かしたのはシント・トロイデン。左サイドからの攻撃で後藤がニアへのランニングで囮に。最後はウ