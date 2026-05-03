ダイソーの衛生グッズ売り場で見つけた『カラビナ付ティッシュミニポーチ』は、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテム。中身が見えるクリア素材で、ティッシュの外袋の柄をそのまま楽しめて、バッグに外付けできる手軽さも魅力。鼻をかむという日常の動作を快適にするアイデアグッズです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラビナ付ティッシュミニポーチ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ