相葉雅紀の冠番組『相葉マナブ』（テレビ朝日）が、本日18時より放送。七五三掛龍也（Travis Japan）がゲスト出演する。 （関連：【画像あり】七五三掛龍也（Travis Japan）が初登場、『相葉マナブ』場面カット） 今夜の舞台は、神奈川県逗子市。番組初登場となる七五三掛のほか、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材 わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ