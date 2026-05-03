プレミアリーグ第35節、アーセナルとフラムの一戦は3-0とアーセナルの勝利に終わった。暫定で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「6」となり、2試合消化の少ないシティには大きなプレッシャーがかかることになった。元アーセナルのポール・マーソン氏は、これでシティが常にアーセナルを追いかける立場に立たされたことでアーセナル優位になるだろうと『sky sports』で語った。「彼ら（シティ）はシーズン終了まで常に追いか