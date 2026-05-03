暑い屋外で飲む冷たいドリンク、おいしいですよね！タピオカや、アイスコーヒーなどドリンクカップでテイクアウトする機会も多い季節です。そこで問題になるのが持ち運び。ずっと手に持っていると冷たいだけでなく結露でびちょびちょ。スマホ操作もできず不便です。今回はそんな持ち運びの問題を解決する商品を紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコンドリンクカップホルダー価格：￥110（税込）販売ショッ