３日午前、南魚沼市でクマの目撃がありました。 クマが目撃されたのは南魚沼市泉盛寺地内です。 警察によりますと午前１０時１０分ごろ南魚沼警察署に 「午前１０時ごろに田園の中のため池にクマ１頭が北方向に歩いていた」と通報がありました。 クマは体長約１ｍだったということです。 目撃された場所は、民家から約１５０ｍの場所で警察は、 市と連携して注意を呼びかける広報を行うと共に警戒活動を実施して