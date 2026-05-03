◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）楽天は３日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発マウンドは早川隆久投手。今季、安定感抜群の左腕が６連敗中のチームを救う。打線はドラフト３位・ルーキーの繁永晟内野手＝中大＝が「７番・三塁」でプロ初スタメン。２日に１軍昇格した入江大樹内野手が「９番・二塁」で先発起用された。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・左翼平良２番・中堅