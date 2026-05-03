お笑いコンビ「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）が３日に放送され、“サンジャポ・ファミリー”であるタレントでモデルの藤田ニコルが第１子を出産したことを取り上げた。藤田は１日に自身のＳＮＳで「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と夫で俳優の稲葉友と連名で発表。番組には特別に「“にこるん”から“ままるん