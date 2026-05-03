◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）日本から参戦した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は８着だった。スタートしてからは３、４番手を追走。だが、直線を迎えると手応えがなくなり、馬群にのみ込まれてしまった。勝ったのは、ホセ・オルティス騎手とコンビを組ん