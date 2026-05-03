■第41回静岡国際陸上競技大会（3日、静岡・小笠山総合運動公園静岡スタジアム）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！男子800mタイムレース決勝で落合晃（19、駒澤大）が1分43秒90の日本新記録をマークした。2024年7月のインターハイで樹立した日本記録を0秒90更新する快挙を成し遂げた。落合は2024年7月のインターハイで日本新記録をマークし、一気に脚光を浴びた。昨年は東京世界陸