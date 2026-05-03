伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（33）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は3日午前10時、名古屋市の料亭「か茂免」で第3局が始まり、戦型は後手・斉藤の四間飛車に進んだ。居飛車党の斉藤が後手で四間飛車を指すのは2024年3月の王位戦挑戦者決定リーグ以来2年ぶり。叡王戦はここまで0勝2敗で迎え、負けると敗退が決まる一戦に秘策を繰り出した。角を3段目に上がって伊藤からの飛先の歩の交換を防ぎ、さらに左