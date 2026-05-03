新NISAの普及をきっかけに、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「S&P500」連動型のインデックスファンドを資産運用の土台に据える人が増加している。積み立てが軌道に乗り、少しずつ資産が増えてくると、多くの人が次の一手を考え始める。「もう少しリターンを狙いたい」「何か1本足したほうがいいのではないか」――と。そんなとき、候補に挙がりやすいのが、SNSなどで話題のレバレッジ型やテーマ型の投資信託