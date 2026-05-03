メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県東海市で2日、酒を飲んで車を運転して事故を起こし、男性にけがをさせたとして女が逮捕されました。 過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、東海市富貴ノ台の自称、会社役員中村嘉愛容疑者（30）です。 中村容疑者は2日午前1時半ごろ、東海市内の路上で酒を飲んだ状態で車を運転し、対向車線の軽自動車に正面衝突して、運転手の男性にケガをさせた疑いが持たれています。 中村容