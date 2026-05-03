ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、配信者に転身した近況を伝えた。5月3日、ユルヒは自身のSNSに「100DAY ファンの皆さんがスクショしてくれたユードリー」というコメントとともに、配信中の自身の姿を収めた写真を公開した。【写真】ユルヒ、成人のためのドラマに出演去る2018年にLABOUMを脱退した後、ユルヒは、バンドFTISLANDのチェ・ミンファンと結婚し、息子と双子の娘を出産した。家庭に専念していた彼女は、KBS2『家事