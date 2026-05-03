【モデルプレス＝2026/05/03】歌手の大塚愛が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレスにタイツを合わせたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】43歳歌姫「絵になる」と話題の美脚ショット◆大塚愛、ライン入りタイツで美脚際立つドレス姿披露大塚は「さらっと着れるのにエレガントさを出してくれるドレスに エッジを効かせたチェーンネックレスを」「後ろ姿にはステラらしいカッコ良さを足元に クラッチバッ