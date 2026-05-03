TBSの日曜劇場「VIVANT」のX（旧ツイッター）など公式SNSが3日に更新され、新キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。5日連続で意味深投稿が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。今回の投稿は黒髪短髪、ヒゲをたくわえた男性のイラスト。体には入れ墨が入り、タンクトップ姿で手裏剣のようなものを手にしている。この