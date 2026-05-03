俳優で歌手の木村拓哉（53）が、「SMAP」としてデビューした1991年から約35年間在籍したビクターエンタテインメントから、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C＆C STAGE」に移籍することが3日、発表された。エイベックスの公式サイトでも発表された。公式サイトでは「【木村拓哉】新レーベル『C＆C STAGE（シーアンドシーステージ）』を始動」と掲載。「STARTO ENTERTAINMEN