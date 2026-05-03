CORTIS（コルティス）のデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」が、Spotifyで5億ストリーミングを突破した。昨年8月デビューし、同9月に発表した。韓国のテレビ局JTBCは3日「世界最大の音楽配信プラットフォームにおいて驚異的な記録を樹立した」と大きく報じた。4月29日付のチャートで累計再生回数が5億回を超えた。発表からわずか7カ月で達成した。また同メディアは「最近5年間デビューしたK−POPボーイグループの中で、シ